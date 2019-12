Flamengo quer Luiz Phellype. Preço: 10 milhões

Luiz Phellype está no seu segundo ano de leão ao peito e tem revelado uma interessante relação com os golos. As notícias têm chegado ao país de origem do avançado, particularmente ao Flamengo, que tem acompanhado de perto as exibições do jogador brasileiro de 26 anos e que, segundo o jornal “Record”, pretende intensificar o interesse na contratação do ponta-de-lança leonino já no mercado de inverno. Poderá portanto haver desenvolvimentos muito em breve.

Segundo o diário desportivo, o campeão brasileiro e vencedor da Taça Libertadores prepara-se para voltar à carga quando o mercado de transferências reabrir, no início do novo ano. Neste momento, ainda não foi formalizada uma proposta concreta pelo jogador do Sporting. Se, por um lado, uma eventual ida para o Flamengo seria financeiramente muito vantajosa para Luiz Phellype, por outro, o Sporting não aceitará libertar o seu único ponta-de-lança no plantel por valores abaixo dos 10 milhões de euros. Em caso de venda do avançado, o Sporting terá sempre margem de lucro interessante, uma vez que os leões compraram o passe do jogador ao Paços Ferreira, então na 2ª Liga, por 500 mil euros.

Depois da final perdida do mundial de clubes, o Flamengo vai dar seguimento a um namoro antigo por Luiz Phellype, como o próprio admitiu em outubro: "No começo desta temporada, logo quando Jorge Jesus foi para o Brasil, o Flamengo fez uma sondagem junto do Sporting. Perguntou valores a alguns dos meus representantes, mas não houve uma proposta oficial. Acho que tinham outros alvos. Defender o Flamengo seria uma honra enorme, mas fico feliz de estar no Sporting, que é um clube grande. Estou tranquilo e feliz. O que tiver de acontecer será sem pressa...".

Um dos aspetos a ter em conta no desenrolar desta negociação será a venda de jogadores importantes por parte do Flamengo, como Gabriel Barbosa ou Bruno Henrique. Havendo dinheiro para investir, Luiz Phellype faz parte dos planos.