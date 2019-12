O caso Portimonense vs. Sporting já é oficial

Mal o jogo que opôs as duas equipas terminou, o Portimonense manifestou a sua intenção de apresentar queixa contra o Sporting. Horas depois, de acordo com o jornal “A Bola”, o clube algarvio passou das palavras aos atos. Foi ontem mesmo, apesar de ser domingo, que os dirigentes da equipa de Portimão avançaram com o protesto oficial relativo ao jogo com o Sporting, junto do Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol.

Em causa estará uma alegada violação do regulamento da Taça da Liga por parte dos leões, nomeadamente no que respeita a utilização de jogadores formados localmente nesta fase da prova.

O vice-presidente da SAD do Portimonense, Robson Ponte, confirmou a decisão a “A Bola”. “Esse processo está agora a cargo dos nossos serviços jurídicos. Vamos esperar. Se a decisão for favorável, vamos fazer valer os nossos direitos. Caso contrário, iremos acatar a decisão,” afirmou.

De acordo com os algarvios, no onze inicial de Silas havia apenas um jogador com os requisitos exigidos pela competição: Luís Maximiano. Ou seja, Bruno Fernandes não preenche os critérios necessários, no entender do Portimonense. Segundo o regulamento de competições da Liga Portuguesa, o conceito de “jogador formado localmente” define-o como “aquele que tenha sido inscrito na FPF, pelo período correspondente a três épocas desportivas completas ou 36 meses, entre os 15 e os 21 anos de idade, inclusive, bem como o jogador com idade entre os 15 e os 18 anos, inclusive, que nunca tenha sido inscrito por outra federação nacional”.

Bruno Fernandes tem 25 anos e esteve em Itália entre 2012 e 2017, mas foi antes inscrito em três épocas consecutivas (2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012) na FPF, pelo Pasteleira e pelo Boavista. Na última dessas épocas, com 18 anos, o maiato rumou ao Novara e é nesse facto que reside a dúvida que o Portimonense quer ver esclarecida.

O Sporting emitiu um comunicado ainda na noite de sábado, no qual se afirma completamente tranquilo. O clube de Alvalade diz-se na posse de toda a documentação necessária ao esclarecimento da situação.