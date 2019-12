“Tenho duas filhas, deito-me cedo, senão andava morto. É assim que recupero dos treinos que, no FC Porto, são bem rasgadinhos”

A idade

"Tenho de ter cuidado com a alimentação e o descanso, mesmo em casa. Não tenho a idade do Diogo Leite [jovem central do FC Porto], que se pode deitar à meia-noite, acordar às sete e estar fresco. Tenho de ir dormir mais cedo, até porque tenho duas filhas, senão passava o dia morto. O sono é fundamental. É aí que recupero dos treinos que, aqui, são bem rasgadinhos".

O Real Madrid

"Quando cheguei ao Real Madrid, ninguém me conhecia, vinha do FC Porto, tinha custado 30 milhões, um balúrdio na altura. O Iker veio ter comigo e perguntou o que é que eu trazia na mala e fiquei sem perceber o que ele disse, porque não percebia bem o espanhola. E ele: 'Primeiro, tens de saber falar espanhol'. Quando regressei ao FC Porto e o reencontrei, disse-lhe: 'O teu português está um desastre, tens de melhorar e saber falar português'.

O Mister

"Queria ter tido a sorte de ter um treinador como o Sérgio Conceição quando era jovem, no início da carreira. Um treinador como ele, um adjunto como ele tem, com a abertura que nos dá, permitindo que expressemos o que sentimos. Ele é muito aberto, dá-nos liberdade para nos explicarmos. Acho que falta em Portugal essa abertura para discutir, sem maldade".