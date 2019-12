Alex Telles: um portuense que prefere as tripas à francesinha

Alex Telles chegou do Rio Grande do Sul para o Norte de Portugal há quatro épocas. Fez “escala” em Porto Alegre (Grémio), Istambul (Galatasaray) e Milão (Inter). Nas vésperas de 2020, o brasileiro diz que já se sente portista e portuense. Tudo numa entrevista ao “Jornal de Notícias” que aqui resumimos.

Balanço de 2019

“Faltaram os títulos, mas considero que fizemos um ano maravilhoso. Chegámos aos quartos de final da Liga dos Campeões… Faltaram os títulos da Liga, das Taças (…), momentos que pesaram muito. Mas sabemos que o futebol nos dá sempre uma nova oportunidade. (…) A nível pessoal, 2019 foi um ano muito positivo. Fui convocado pela primeira vez para a seleção brasileira, um sonho realizado.”

Objetivos para 2020

“A nível coletivo (…) trabalhamos todos os dias para reconquistar o campeonato. É uma luta diária, um trabalho muito difícil, mas tenho a certeza de que vamos ser todos compensados no final da época.”

A camisola da estreia pela seleção, entregue ao clube, que a pôs no museu

“Sempre disse que queria deixar um legado aqui, que seria de muitas formas, não só dentro de campo, mas também for dele. (…) Tenho uma relação muito boa com o presidente, ele acolheu-me bem, fez-me sentir em casa desde o primeiro dia. Quando cheguei à seleção, nem pensei duas vezes, decidi entregar uma camisola ao presidente.”

A camisola de Danilo na seleção, oferecida a Alex Telles

“O Danilo é uma pessoa por quem tenho imenso respeito, quem tiver oportunidade de o conhecer fora de campo sabe que é uma pessoa cinco estrelas. Não podia perder a oportunidade de lhe pedir uma camisola de Portugal, ainda mais a dele, a 13, um número especial para mim.

Recuperar o atraso para o Benfica

“Nem é questão de acreditar, é uma questão de ver que o campeonato é muito longo, há muitos pontos para disputar.”

As derrotas nas taças da época passada

“Essas duas taças foram bem dolorosas para nós, porque as perdemos nos penáltis e sabemos que, nos penáltis, nem sempre vence o melhor. (…) Este ano, as taças também são muito importantes para nós.”

Espírito de “vingança” em Alvalade?

“Vingança é uma palavra muito forte, apesar de o futebol ser um desporto muito competitivo. Sabemos que os nossos objetivos são muito maiores do que isso. Esse jogo com o Sporting vai ser muito difícil. (…) Sabemos que o mês de janeiro vai ser muito importante para nós.”

O Bayer Leverkusen, em fevereiro

O F.C. Porto merece estar sempre na Liga dos Campeões e não estarmos lá foi uma desilusão. (…) Teremos um adversário que também tem um poderio muito grande, mas tenho a certeza de que estaremos preparados.”

A Supertaça Europeia, que vai ser disputada no Dragão

“É impossível não pensar nisso. A partir do momento em que entrámos na Liga Europa e ficámos a saber que a Supertaça será no Dragão, isso comove um jogador. (…) Temos de passar cada adversário com muita concentração e respeito, mas jogar a Supertaça Europeia no Dragão é um sonho que temos.”

O contrato que acaba em 2021

“Tenho contrato e estou muito feliz aqui. A próxima época deixamos para pensar na próxima época.”

Os quatro golos desta época (o recorde pessoal são seis)

“Um jogador pensa sempre em melhorar. Um lateral esquerdo talvez se preocupe mais em defender mas, na nossa forma de jogar, através das minhas caraterísticas de chegar lá à frente, estou a conseguir fazer isso com uma qualidade muito boa e a ajudar a equipa.”

Os remates de meia distância

“É uma qualidade que tenho de colocar para fora. O Tiquinho diz que tenho de chutar mais e o míster cobra-me muito isso. Contra o Boavista, fiz um golo bonito e fiquei aliviado por saber que não faço golos só de bola parada.”

“Uma azia dos diabos” quando não joga, diz Sérgio Conceição

“É normal. O que não é normal é um atleta ficar sempre no banco e estar feliz com isso.”

A forma de comunicar de Casillas e Marchesín

“Pela sua experiência, não é preciso dizer o quão importante é Iker no balneário. O Marche chegou com uma mentalidade diferente, mas passa-nos segurança como o Iker fazia. E o Diogo também.”

Ser portuense

“É o primeiro clube onde fico mais de três anos. Sinto-me portista e portuense.”

Os sítios que mais gosta de visitar no Porto

“Sou caseiro, procuro descansar perto do mar, mas gosto de passear com a família no centro histórico. Por vezes passo nos Aliados, que me traz lembranças muito boas de há dois anos. Quando passo lá, sinto uma energia boa e fico com a convicção de que iremos voltar.”

Francesinhas vs. tripas à moda do Porto

“Não costumo comer isso, porque depois (…) é complicado. Prefiro as tripas, porque as francesinhas são mais fortes.”

A fé em Nossa Senhora de Fátima

“Sou uma pessoa com muita fé. Quando chego ao santuário procuro desligar-me dos problemas do dia-a-dia, ficar ali em paz, só a rezar. É um lugar tranquilo, permite relaxar para voltar bem ao trabalho.”