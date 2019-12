Herrera: “Como recebi o Félix? À porrada... Não, não, a sério, de vez em quando meto o pé, mas não passa daí”

O Dragão

“A verdade é que a forma como saí não foi a esperada, nem por mim nem por eles, e se calhar por isso também a despedida não foi a que esperava ou imaginava. Para começar, nunca pensei em sair do FC Porto. Mas surgem circunstâncias no futebol e na vida em que é necessário tomar decisões e seguir em frente. No último jogo, no Dragão [contra o Sporting], estive toda a semana a imaginar que me despediria com um bom golo. E se aquele não é o melhor golo, é um dos mais bonitos que marquei pelo FC Porto.”

João Félix

“Como é que o recebi? À porrada [gargalhadas]. Não, não, não, foi normal. Ele também é um miúdo tranquilo, que está aqui com muita vontade e pretende fazer as coisas bem. Nós, por sermos portistas, se calhar olhávamos para ele de forma diferente ou pensávamos que podia ter nariz empinado. Mas é um miúdo super tranquilo. No treino, quando o encontro, de vez em quando ainda meto o pé, mas não passa daí [risos].”

Iker Casillas

“Quando aquilo aconteceu [enfarte de Casillas durante o treino] foi uma notícia muito forte. Quem o via, dizia que ele estava super são, super forte. E acontecer aquilo, de um segundo para o outro, foi algo muito forte, ao ponto de até hoje ele não ter voltado a jogar. Eu aconselharia o Casillas a não voltar a jogar, a ficar em casa e a desfrutar da vida.”