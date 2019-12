O dono disse “messy”, o CEO ouviu Messi e fez uma proposta de 70 milhões ao Barcelona. Perguntaram-lhe se era “crazy”

Habituámo-nos a dizer que a língua portuguesa é muito traiçoeira, mas essa condição não é exclusiva do nosso idioma. Que o diga Garry Cook, CEO do Manchester City entre 2008 e 2011. Uma conversa telefónica mal ouvida deu origem a uma confusão que podia ter corrido bem pior. Ou bem melhor, porque Messi podia ter ido jogador para Manchester… sem querer.

Aqui, a confusão é entre “Messi”, nome de craque, e “messy”, adjetivo pouco aplicável ao pequeno argentino e que significa “confuso”, “problemático”, “trapalhão”. Ora, o senhor Cook (que também significa “cozinheiro” ou “maluco”, se escrito com “k” inicial em vez de “c”) ouviu uma conversa telefónica em que se dizia que as coisas nos azuis de Manchester estavam “very messy”. Os ouvidos traíram-no, ou terá sido a vontade, levando-o a crer ter ouvido “we’ve got to get Messi”(“temos de ter o Messi”).

Estávamos em 2008 e a compra do City pelo grupo Abu Dhabi United estava iminente. O clube queria fazer contratações sonantes para agradar ao então treinador Mark Hughes, mas não havia qualquer intenção de levar para Manchester o melhor jogador desse ano.

Na altura, o dono do clube era Thaksin Shinawatra, e o seu número dois, Pairoj Piempongsant, estava a dizer a Cook e ao COO Paul Aldridge que as suas transferências andavam a ficar “very messy”. Pairoj estava sentado numa marquesa, a ser massajado, e a gritar “sim, sim, ‘very messy, messy, it’s getting messy’”. Algo se perdeu na comunicação, transformando-se em “temos de ter o Messi”.

Segundo o relato de Cook ao "The Athletic”, um dirigente ligou-lhe no dia seguinte e perguntou: “Garry, fizeste uma oferta pelo Lionel Messi? 70 milhões de libras? Estás doido?”

Incrivelmente, a verdade é que o Barcelona tinha dito que considerariam a oferta se esta tivesse sido genuína.