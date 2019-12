“Prefiro não falar, deixo no ar. O Benfica um dia que diga se me tentou contratar ou não”

Perdido

"O mister Jesus disse que foi ele que me quis. Aliás, até disse que foi ele que me descobriu, porque eu andava lá em Itália perdido [risos]. A realidade é que com Jesus cresci muito e vivi o melhor ano da minha carreira. Por estar no Sporting, pela qualidade do grupo. Tudo isto fez com que as minhas caraterísticas viessem ao de cima. Jorge Jesus teve um peso grande no meu crescimento”

O Benfica

“Normalmente, quando um clube rejeita um jogador, o jogador não gosta que se fale. Quando é o contrário, também prefiro não falar. Prefiro deixar no ar. O Benfica, se um dia quiser, que diga se me tentou contratar ou não”.

O melhor

“O melhor médio na atualidade é o Kevin de Bruyne, é aquele jogador que está um passo à frente dos outros. Não vou elogiar o Pizzi quando ele marcar um golo ao Sporting, isso é óbvio. Fiz isso na Supertaça [em privado], jogo no qual ele fez uma grande exibição e até foi considerado o homem do jogo. Vejo em Inglaterra, por exemplo, jogadores a falarem uns com os outros. E não vejo polémicas. Em Portugal há demasiados canais televisivos que vivem da polémica. Se o Pizzi bater o meu recorde de golos [que era de Frank Lampard, o médio com mais golos marcados na Europa numa época] fico contente, porque é um português.”