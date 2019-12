Tomás Tavares: “O André Almeida diz-me que se estou no Benfica é porque tenho qualidade. É bom ter essa competitividade saudável”

Com 18 anos, Tomás Tavares dá a sua primeira grande entrevista ao jornal “A Bola”. O jovem do Benfica fala das ambições, da estreia com a camisola encarnada, de Bruno Lage e de André Almeida.

O que pede Bruno Lage

“O mister pede sempre aos laterais para subirem e participarem, mesmo que seja numa segunda vaga do ataque da equipa. Contribui bastante para depois a equipa chegar aos golos ou dar origem a iniciativas perigosas. Estou a sentir-me bem, sinto que os meus colegas me acolheram bem. (…) Sendo eu o mais novo é normal que procurem transmitir-me segurança, confiança para as coisas saírem com naturalidade.”

A liberdade de ser o caçula

“O facto de ser o mais novo não é desculpa para eventuais erros que possa cometer durante os jogos, mas sinto que quer as coisas corram mal ou bem, os restantes companheiros estão sempre a apoiar e isso ajuda-me bastante, deixa-me bastante tranquilo.”

A estreia pelo Benfica na Liga dos Campeões

“Foi a concretização de um sonho. Não podia ter pedido estreia melhor (…) e ainda por cima no Estádio da Luz. (…) Pena o resultado não ter sido o melhor. Houve algum nervoso miudinho no início mas, depois, com o decorrer do jogo, acho que fiquei mais tranquilo.”

A integração no plantel principal

“Não estava à espera, confesso. Cheguei mais tarde, como disse, e era suposto integrar o plantel da equipa B. Quando me ligaram para dizer que estava nos planos para entrar na equipa principal fiquei muito feliz, liguei logo à minha família.”

Os conselhos de André Almeida

“O André é um grande jogador, tem muita história neste clube (…) e é um orgulho ter essa competitividade saudável com ele. Ajuda-me bastante. Por vezes até em tom de brincadeira, mas sei que alguma coisa de que precise ele ajuda sempre e deixa-me confortável. Diz-me para fazer o meu jogo, que se estou aqui é porque tenho qualidade e que as coisas irão surgir naturalmente.”

À direita ou à esquerda

“Estou à vontade em ambos. Fiz vários jogos a lateral esquerdo também, inclusive no Europeu sub-19 (…). Claro que há ligeiras diferenças, nomeadamente nos cruzamentos com o pé esquerdo, que não é o meu pé dominante.”

João Félix como exemplo a seguir

“Claro que o vemos como exemplo da aposta que o Benfica tem feito na formação. É alguém que esteve e jogou connosco e nesse sentido é um orgulho poder vê-lo estar onde está agora e constatar os valores pelos quais saiu. Tem muita qualidade. Pensamos sempre que pode acontecer algo semelhante connosco. No meu caso estou muito bem aqui no Benfica e penso apenas no que posso conseguir neste clube."