Rafael Nadal e Simone Biles são os Campeões dos Campeões para o “L’ Équipe”

Rafael Nadal venceu nos masculinos e a ginasta americana Simone Biles foi a vencedora no setor feminino dos prémios atribuídos pelo jornal desportivo francês “L’ Équipe”.

Nadal recebe, aos 33 anos, o galardão pela quarta vez (2010, 2013, 2017 e 2019), superando o piloto inglês de Fórmula 1 Lewis Hamilton, o esquiador austríaco Marcel Hirscher, o nadador ameriano Caeleb Dressel e o jogador de râguebi sul-africano Siya Kolisi.

O maiorquino iguala, com este troféu, os quatro do eterno rival, Roger Federer e fica a um do velocista jamaicano Usain Bolt. Questionado se se considera melhor que Federer, Nadal respondeu diplomaticamente que “depende da forma nesse momento”. O tenista completou dizendo que “seria bastante exato dizer que não há uma grande diferença entre nós neste momento.”

Quanto a Simone Biles, é também uma repetente nestes troféus. Já tinha sido considerada “campeã das campeãs” em 2016 e 2018, apesar de ter apenas 22 anos. A sua carreira conta com quatro medalhas de ouro e uma de bronze nos Jogos Olímpicos de 2016 e 25 medalhas em diferentes campeonatos do mundo (19 de ouro, três de prata e três de bronze).

O título de Campeão dos Campeões foi criado em 1946 para reconhecer os melhores desportistas franceses e desde 1975 inclui uma categoria para os melhores do mundo. Desde 2012, existem duas categorias: masculino e feminino.