Ricardo Pereira: “Foi o Rui Vitória que me pôs a jogar a defesa direito”

Antes de ser lateral direito, Ricardo Pereira era extremo. Mas foi mais atrás que o internacional português se impôs definitivamente. Em entrevista ao jornal “O Jogo”, o defesa fala dos dois últimos clubes onde jogou e da seleção portuguesa. Selecionámos algumas partes da conversa.

A adaptação a lateral direito

“Na altura em que comecei a treinar e a jogar aos poucos não tinha muito tempo de jogo. Encarei aquilo como uma situação que me podia dar mais oportunidades e mais tempo para eu fazer aquilo de que gostava. Queria era jogar. Foi o Rui Vitória, em Guimarães. Depois, quando comecei a treinar mais a lateral direito foi quando vim para o FC Porto. Na altura, com o Paulo Fonseca, só havia três laterais: o Danilo, o Fucile e o Alex Sandro.”

Sérgio Conceição

“Ele tem uma maneira caraterística de trabalhar, é um lutador, e gosta que a equipa jogue com intensidade, que não desista, que jogue coesa. Assim que um jogador se adapta à maneira de jogar que ele quer, à sua paixão pelo jogo e à sua maneira de ser, a equipa vai ser bem-sucedida. Corrigia aqui e ali, mas não dava cabo da cabeça.”

A época no Leicester

“Não digo que tem sido excecional, porque há sempre aspetos a melhorar, mas tem sido muito boa. Posso ainda melhorar os cruzamentos. Taticamente também posso melhorar um aspeto ou outro e antecipar melhor as jogadas.”

Portugal no Euro

“Temos uma equipa com bastante qualidade. Já conhecemos dois dos três adversários e sabemos que são duas seleções poderosas, mas isso é apenas um detalhe. Espero estar no Euro. É um dos meus objetivos, sem dúvida. O meu objetivo é ajudar o Leicester e fazer boas exibições para depois estar no Europeu.”