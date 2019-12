Courtois: “Com o respeito que o Ronaldo merece, já passou ano e meio”

Thibaut Courtois foi entrevistado pelo jornal espanhol “Marca” e, para além de admitir a sua admiração antiga por Casillas, falou de José Mourinho, que encontrou no Chelsea e com quem conquistou o título inglês, e de Cristiano Ronaldo.

Sobre o treinador português, o guarda-redes do Real Madrid definiu a sua liderança: “Mourinho era muito exigente connosco, é um treinador vitorioso, isso é sempre bom e está a verificar-se no Tottenham,” afirmou o belga.

Na mesma entrevista, Courtois referiu-se também a Cristiano Ronaldo. Não chegaram a ser companheiros de equipa, porém, protagonizaram vários duelos, sendo que da primeira vez que se defrontaram, Ronaldo marcou três golos ao belga, numa vitória do Real Madrid frente ao Atlético Madrid, por 4-1, em 2012. Courtois jogava no Atlético por empréstimo. Hoje, o belga refere que não é de Ronaldo que a equipa sente falta, mas sim de conseguir concretizar as oportunidades de golo.

“Com o respeito que o Ronaldo merece por tudo o que fez no Real Madrid, já passou um ano e meio. Creio que quando os golos não aparecem, diz-se sempre que é porque já cá não está, mas isso não nos preocupa. Seria mau se não criássemos oportunidades de golo e isso não nos falta. O Benzema já tem uma data de golos e, apesar de tudo, todos os jogadores acabarão por marcar. Temos 14 ou 15 jogadores que já marcaram golos esta época, quase 16. Muitas das vezes o guarda-redes adversário termina como o melhor jogador do encontro, isso quer dizer que estamos a fazer bem as coisas”, justificou.