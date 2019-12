Guardiola atira a toalha: "Uma equipa com os números do Liverpool, como poderíamos pensar no título?"

Pep Guardiola afirmou que os seus olhos estão postos na próxima época, uma vez que esta estará perdida para o Liverpool, que tem uma vantagem de 14 pontos sobre os Citizens. Apesar da vitória sobre o Sheffield United por 2-0 no domingo à noite, Guardiola admitiu que a diferença é demasiado grande.

O jornal inglês “Daily Mail” revelou este mês que Guardiola tem uma cláusula no contrato que lhe permitiria deixar o City no fim da época, mas o antigo treinador do Barcelona diz que já começou a planear a temporada 2020/21. Quando questionado se o Liverpool ainda podia ser alcançado, Guardiola afirmou: “Não. É irrealista pensar nisso”.

“Uma equipa com os números do Liverpool, como poderíamos pensar nisso? Agora é preparar, jogar bem e melhorar para estarmos o mais próximo possível do topo da liga e preparar as competições a eliminar e a próxima época.”

O Manchester City, que joga com o Everton de Carlo Ancelotti no Dia de Ano Novo, esperava poder levantar o troféu da Premier League pela terceira época consecutiva sob o comando de Guardiola.