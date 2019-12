Weigl: há €15 milhões entre o que o Benfica oferece e o que o Dortmund pede

De acordo com o jornal “Record”, o Benfica já enviou ao Borussia Dortmund uma proposta de 20 milhões de euros por Julian Weigl. Antes de mais, Luís Filipe Vieira considerava vital ter a garantia de que o internacional alemão, de 24 anos, estaria disposto a mudar-se para a Luz. Com essa convicção, o presidente benfiquista fez uma oferta ao clube da Bundesliga, que deixou claro à SAD benfiquista a necessidade de subir consideravelmente os valores propostos.

O Borussia Dortmund exige 35 milhões de euros para libertar o médio já em janeiro, não só por pretender realizar um encaixe significativo, mas também por haver algum receio em relação à condição física de Witsel e Delaney. Além disso, os responsáveis do atual 4º classificado do campeonato alemão sabem que existe o interesse de outros clubes e vão jogando com isso, mesmo sabendo que Weigl termina contrato no final de junho de 2021 e não tem intenção de renovar o vínculo.

Por seu turno, o empresário do jogador, Samy Wagner, já tinha afirmado que o cerco ao jogador é uma realidade: "O que posso dizer é que o interesse é real. Mas estamos numa fase muito precoce. É preciso ainda conjugar muitas coisas até que seja realmente feito um negócio", afirmou o agente no passado dia 19 de dezembro.