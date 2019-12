“O Peixoto disse-me que não era feliz a jogar a defesa. ‘Não estou a ouvir bem, queres ir para o Gil?’ Há quem dê pontapés nos baldes”

2019 pode bem ter sido o ano de Jesus. Não fosse a derrota na final do Mundial de Clubes e podíamos mesmo acreditar que a perfeição existe. O segundo descobridor do Brasil deu uma longa entrevista ao “Record”, da qual selecionámos os momentos mais relevantes.

As críticas

“Não gostei. Mas só podia responder a estas pessoas dentro de campo; e dentro de campo é ganhar. Eu hoje percebo melhor porque é que pensavam assim. Para eles, o campeonato português não existe, é zero. Não tinham muita noção do que era o campeonato português, hoje já têm. Como nós não temos noção nenhuma do que é o campeonato brasileiro. (…) Eles têm um historial: são cinco vezes campeões do mundo. Para eles, são o país do mundo com melhor futebol.”

O amor

“Aprendi que no Brasil se diz com facilidade ‘amar’. Os jogadores do Flamengo amam-me. Como eu os amo a eles. Em Portugal era incapaz de dizer isto… Mas eles dizem-me. Como a grande maioria são brasileiros, fazem um grupo muito mais forte do que na Europa. Aqui tu tens um uruguaio, um argentino, um português, um chinês… Tem muita importância num grupo. O jogador europeu é muito mais individualista, pensa mais nele que na equipa. E o português muito.”

Este Flamengo e o primeiro Benfica de Jesus

“O Aimar era um jogador muito mais poderoso do que o Gerson, nas laterais tínhamos dois jogadores muito criativos e rápidos, Di María e Ramires, tínhamos um médio-defensivo, Javi García, um pouco como o Arão… Depois tínhamos uma linha de quatro muito forte atrás, como o Flamengo tem. Tive mais tempo no Benfica, porque tive um ano para a elaborar, ali tive menos tempo mas já está. Uma das vantagens se continuar no Flamengo é que a equipa vai evoluir cada vez mais defensivamente”.

As decisões mais difíceis na carreira

“Já tomei algumas no final da época em que tive de dizer não a alguns jogadores porque desportivamente não interessavam à equipa em questão. Jogadores que, como pessoas, eram sensacionais. Posso falar de um: Yannick Djaló. Um miúdo sensacional e querido. Mas eu queria jogadores com caraterísticas diferentes e tive de lhe dizer que não íamos trabalhar mais em conjunto. Custou-me imenso. E tive outro ao contrário: César Peixoto. Disse-me que não era feliz a jogar a defesa-esquerdo e que queria sair do Benfica. ‘Vais para onde?’, perguntei-lhe. ‘Para o Gil Vicente’, respondeu-me. ‘Não estou a ouvir bem. Queres ir para o Gil Vicente?!’ Acho que foi um grande erro que ele cometeu, mas às vezes os jogadores dão grandes pontapés nos baldes.”