Sporting tenta novamente Dabbur

A SAD do Sporting quer oferecer reforços a Silas e Munas Dabbur é uma das possibilidades mais apreciadas pelo clube na lista de potenciais aquisições. O avançado israelita de 27 anos soma apenas nove jogos (e três golos) no Sevilha, às ordens de Julen Lopetegui. A chegada a Alvalade por empréstimo é um cenário que poderá agradar aos andaluzes e ao próprio jogador. No entanto, o maior entrave poderá ser mesmo o vencimento.

O nome do internacional israelita anda no radar dos leões desde o último verão. Na altura, as partes encetaram conversas informais, mas o facto de o Sevilha ter contratado o jogador ao Red Bull Salzburgo em janeiro de 2019 (apesar de o jogador só se ter transferido em julho), esfriou qualquer possível negócio.

Meses depois, de acordo com o “Record”, voltou a existir uma aproximação entre os representantes do Sporting, do Sevilha e do jogador. Desta feita, a abertura para negociar é maior, até porque Dabbur está insatisfeito com a situação que vive em Espanha. O facto de os andaluzes terem de pagar parte do elevado salário do jogador para que o atleta rume a Alvalade pode pesar pela negativa. Refira-se que existem outros emblemas europeus atentos, em especial o Bordéus, de Paulo Sousa.

Um fator que pode jogar a favor do Sporting prende-se com as boas relações existentes entre leões e andaluzes, especialmente com o seu diretor desportivo, Monchi. Para além disso, a proximidade geográfica a Portugal é encarada como uma mais-valia, tendo em vista a rápida adaptação do avançado.

O internacional israelita vê com bons olhos a hipótese de rumar a Portugal e, em concreto, a Alvalade, em boa parte devido ao facto de os leões estarem ainda a disputar a Liga Europa, onde está também o Sevilha, clube recordista de vitórias na competição. Este é um trunfo que outros emblemas de maior capacidade financeira mas menor nomeada, que estão a sondar o jogador, não possuem.