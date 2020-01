West Ham vem a Lisboa buscar Gedson

De acordo com a notícia do jornal “Record”, o West Ham está interessado em Gedson e terá na próxima semana uma reunião em Lisboa para definir os contornos do negócio. Os Hammers vão apresentar uma proposta de empréstimo com opção de compra dependente do cumprimento de determinados objetivos. O jogador terá também a oportunidade de auferir um salário mais atrativo em Londres.

O negócio pode ficar fechado depois do encontro em Lisboa, apesar dos pormenores por acertar. Tanto a SAD do Benfica como o jogador procuram uma solução rápida e o West Ham é, nesta altura, o clube mais bem posicionado para assegurar a contratação do internacional português, de 20 anos.

Os pais de Gedson vivem em Londres há vários anos, ou seja, a ida para o West Ham permitir-lhe-ia estar mais perto da família. O médio quer ser utilizado com regularidade e sabe que no Benfica, mais ainda após a chegada de Weigl, o cenário não é o melhor.

O West Ham é o 16º classificado da Premier League, tem deficiências no meio campo e vê no jovem da formação das águias uma oportunidade de negócio, considerando o potencial, a idade e também a perspetiva de uma venda futura, se a cláusula de opção for exercida.