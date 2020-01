Benfica vai avançar por Bruno Guimarães

O Benfica está mesmo decidido a agarrar Bruno Guimarães o mais cedo possível. De acordo com o jornal “Record”, os responsáveis encarnados têm agendada para os próximos dias uma reunião com os representantes do jogador para tentar acelerar o processo.

A SAD encarnada ainda não fez qualquer proposta formal ao clube do jogador de 22 anos, o Athletico Paranaense. No entanto, segundo o diário desportivo, Luís Filipe Vieira espera poder abrir as vias com esta reunião.

As negociações têm sido encabeçadas pelo empresário Giuliano Bertolucci, que tem uma parceria com o agente de Bruno Guimarães, Alexis Malavolta. Apesar de os dirigentes do Athletico Paranaense conhecerem a abertura do Benfica para chegar aos 20 milhões de euros pelo jogador, têm surgido alguns entraves. Por exemplo, o clube brasileiro mantém-se firme na exigência de garantir uma fatia com a futura venda do jogador. O Benfica, por seu turno, quer comprar a totalidade do passe do jovem médio.