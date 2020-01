Clube australiano perdia por 3-0 quando começaram a chover currículos de treinadores

O insólito chega do outro lado do mundo, de um país que tem poucos motivos para rir neste momento. Os Jets de Newcastle, atual último classificado da A-League, liga de futebol australiana, perdia por 0-3 no terreno do Melbourne Victory quando começaram a chegar às mãos do diretor executivo do clube vários currículos de treinadores. Um deles particularmente conhecido e com ligações ao futebol português.

“Depois do terceiro golo, recebemos seis currículos. Parece-me de mau gosto fazê-lo durante o jogo, mas foi o que fizeram alguns agentes. Esta manhã, chegaram mais dez, entre os quais o de Sven-Goran Eriksson”, revelou o dirigente do clube, Lawrie McKinna.

O jogo acabaria com um 4-0 para a equipa da casa e o treinador Ernie Merrick acabaria mesmo por ser convidado a sair. “Precisamos de alguém que acrescente algo, que tenha historial e que venha pelas razões certas”, referiu McKinna.