Bruno Guimarães mais difícil

O interesse do Benfica no médio brasileiro permanece, no entanto, de acordo com o jornal “A Bola”, o negócio não está a avançar como os dirigentes encarnados pretenderiam. A proposta feita ao Athletico Paranaense foi de 20 milhões de euros mais cinco milhões por objetivos, com o jogador a chegar a Lisboa apenas no início da próxima época. Dessa forma, os brasileiros acreditam que melhores ofertas virão e não querem precipitar a venda do seu principal jogador.

O Atlético Madrid tem opção pelo jogador (30 milhões de euros) até ao fim desta semana. No entanto, de acordo com o diário desportivo, os espanhóis pretendem contratar um avançado em janeiro e, dessa forma, não deverão acionar a cláusula de opção de compra.