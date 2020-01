Sporting procura avançado esloveno

O Sporting está a negociar com o Slovan Bratislava a possível transferência, já em janeiro, de Andraz Sporar para Alvalade. Ao que o jornal "Record" apurou, a SAD verde e branca ainda não avançou com uma proposta concreta para a aquisição do dianteiro esloveno, de 25 anos. Os Leões querem saber as condições e os valores para que o segundo melhor marcador da Liga Europa possa reforçar o ataque da equipa de Silas.

O registo de Sporar impressiona: em 26 jogos disputados, 21 golos apontados. Isto depois de, na época passada, ter assinado 34 golos em 36 encontros. Os números também fazem com que o preço do avançado esteja, neste momento, inflacionado e com que os responsáveis do Slovan não estejam dispostos a libertá-lo facilmente.

"Penso que o Andraz está muito valorizado. Não imagino vender o seu passe por um valor que se situe abaixo dos 7 milhões de euros", afirma o diretor-geral do clube eslovaco, Ivan Kmotrik, antes de enumerar a origem das propostas que têm chegado a Bratislava: "Há interesse de grandes clubes de França, Espanha, Itália, Portugal ou Bélgica."

Também existem propostas do Qatar, nomeadamente do Al-Gharafa, que estará prestes a avançar com uma proposta de compra. O agente de Sporar, Amir Ruznic, opta por um discurso mais cauteloso: "Há muito interesse em redor do jogador, mas, por enquanto, não há nada de concreto", disse o ex-futebolista esloveno ao jornal "Record".