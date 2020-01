Dragões querem Aouk Badie

Aouk Badie é um médio ofensivo marroquino de 24 anos e joga no campeão do seu país, o Wydad Casablanca. Leva quatro golos e três assistências em 13 jogos realizados O jogador, que pode atuar pelas alas, é associado ao FC Porto, com os dois clubes de Sevilha também referenciados como potenciais interessados. Badie tem contrato com o clube marroquino até junho de 2022.

A informação foi avançada pelo site “Football365 África”, citado pelo jornal “A Bola”. Badie é elogiado pela sua capacidade técnica e pela versatilidade no último terço, como tem mostrado acima de tudo na corrente temporada.

No Dragão, por agora, o interesse não é assumido. Sérgio Conceição já disse que é com o atual elenco que quer conquistar os objetivos nas quatro frentes em que o clube está envolvido.