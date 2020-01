Kovacevic atingido a tiro e há quem escreva que é retaliação

O sérvio Darko Kovacevic, antigo jogador da Juventus, Real Sociedad, Lazio e Olympiacos, escapou à morte por pouco, na passada terça-feira, quando foi atingido por um tiro no parque de estacionamento mais próximo de sua casa, em Atenas, onde vive desde que deixou de jogar.

De acordo com a imprensa grega citada pelo jornal “A Bola”, um homem colocou o braço de fora de uma viatura em andamento e disparou. Kovacevic, de 46 anos, acabou por sofrer apenas lesões num pulso e nos joelhos. Os suspeitos colocaram-se em fuga e o antigo avançado foi transportado de ambulância para um hospital.

Entretanto, alguns jornais gregos anunciaram que o ataque poderá ter sido um aviso e não uma tentativa de assassinato. Por outro lado, o site sérvio “Alo.rs”, citando fontes próximas do antigo avançado, refere uma história desconhecida sobre um acidente de viação envolveu a filha do ex-jogador, Stella, em julho de 2017, quando guiava a alta velocidade sob uma quantidade significativa de álcool, e do qual resultaram ferimentos graves na condutora do outro veículo, submetida a várias cirurgias e a uma reabilitação de longos meses.