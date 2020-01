Manchester United esteve em Alvalade para (re)ver Bruno Fernandes

Não é de agora o interesse dos Red Devils no médio português. No verão passado, o camisola 8 já tinha sido alvo assumido dos ingleses. A equipa de Manchester está ativamente à procura de reforços nesta reabertura do mercado para fazer face aos maus resultados. De acordo com informações recolhidas pelo jornal “Record”, o Manchester United enviou um elemento da equipa técnica liderada por Ole Gunnar Solskjaer ao clássico do passado domingo.

No verão, o assédio prolongou-se por semanas, com avanços e recuos, num processo que ganhou mais interessados, nomeadamente o Tottenham, hoje orientado por José Mourinho. No final, nenhum clube chegou aos 70 milhões exigidos pela SAD do Sporting e o médio acabou por ficar em Alvalade e ser premiado com uma renovação e o aumento salarial.

Em entrevista ao “Record”, no Natal, Bruno Fernandes admitiu que é "impossível garantir" a sua permanência em Alvalade, nesta ou na próxima janela de transferências. O internacional português, de 25 anos, reconhece que o campeonato inglês é "apelativo". No entanto, o "melhor clube do mundo" é espanhol: o Real Madrid, que também o seguiu no verão passado.