De Tomas: “Não posso falar se não olhas para mim, ou vou-me embora”

Raul de Tomas, ex-Benfica, foi esta quinta-feira apresentado como reforço para o ataque do Espanyol, O clube de Barcelona é o último classificado da liga espanhola.

Depois do reencontro com a sua essência, logo na primeira conferência de imprensa no Espanyol, RDT parece ter-se perdido um pouco novamente. Enquanto respondia a uma pergunta, pediu a uma jornalista para que olhasse para ele, caso contrário iria embora. "Não posso falar se não olhas para mim, ou vou-me embora..."

O jogador foi transferido por 20 milhões de euros, naquela que foi a transferência mais cara da história do Espanyol. Na conferência de imprensa, o avançado espanhol assumiu também as responsabilidades que o valor da transferência acarreta e disse ainda que perdeu a sua "essência" em Portugal.

Raul de Tomas assinou contrato com o Espanyol até 2026, mas o Benfica ainda detém uma percentagem de 20% numa futura transferência.