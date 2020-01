Gedson assina hoje pelo Tottenham

Gedson viaja hoje, segunda-feira, para Londres, onde vai fazer exames médicos e assinar pelo Tottenham por uma época e meia. Desta forma, José Mourinho agarra o médio de 21 anos que estava também a ser seguido pelo West Ham.

No domingo, de acordo com o jornal “A Bola”, os clubes trocaram os últimos documentos da transferência. Na Luz, para já, entram 1,5 milhões de euros referentes à cedência até ao verão de 2021.

Os londrinos ficam com a opção de compra por 50 milhões de euros. A transferência para o Tottenham foi intermediada pelo incontornável Jorge Mendes.

Em Londres, Gedson terá o conforto de ser treinado por um português, mas terá também a família muito perto, uma vez que a casa dos pais do jogador fica a uns meros quatro quilómetros do estádio do Tottenham.

Gedson Fernandes foi formado no Benfica Futebol Campus, onde chegou em 2010, com 11 anos, proveniente do Sport Clube Frielas. Custou a fortuna de 250 euros e 25 bolas ao Benfica. Foi Rui Vitória quem o promoveu à primeira equipa, com uma ascensão fulgurante que não teve continuidade com Bruno Lage.