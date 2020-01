Samaris interessa ao Bétis

Andreas Samaris é, neste momento, um jogador sem lugar assegurado no plantel do Benfica, apesar de ter renovado em maio o contrato com o clube da Luz.

De acordo com a publicação grega “Sportime”, o médio internacional grego de 30 anos está numa lista de potenciais reforços do Bétis de Sevilha para janeiro, mas por empréstimo até ao final da época, sem opção de compra.

No entanto, o grego do Benfica não está no topo da lista de prioridades para o clube andaluz reforço o centro do terreno. A imprensa sevilhana anuncia como iminente a contratação do médio argentino Guido Rodríguez, do América, do México.

O Bétis precisa, com alguma urgência, de encontrar alternativa ao internacional português William Carvalho, que recupera da cirurgia a uma hérnia discal.