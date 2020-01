Manchester United: 100 mil libras por semana para Bruno Fernandes

O jornal inglês “The Sun” publica hoje, terça-feira, uma notícia com bastantes pormenores acerca do contrato que o Manchester United preparou para convencer Bruno Fernandes a mudar de ares. O clube de Old Trafford quer garantir a contratação do português até ao final da semana por um valor a rondar os 60 milhões de libras.

Segundo o jornal inglês, Bruno Fernandes deverá assinar por cinco anos, passando a ganhar 100 mil libras por semana, o que significa um pouco mais de 116 mil euros.

No entanto, enquanto uns partem, outros podem regressar. O Manchester United quer incluir Marcos Rojo no negócio, mostrando-se disponível para assumir, nesse caso, parte do chorudo salário que o argentino aufere em Old Trafford (8 milhões de euros).



O “The Sun” refere a veia goleadora do médio internacional português e afirma que este pode dar à equipa treinada por Ole Gunnar Solskaer a alma criativa que tem estado ausente das exibições do Manchester United.