Tottenham paga 4,5 milhões por Gedson

O empréstimo de Gedson Fernandes ao Tottenham até junho de 2021 vai custar 4,5 milhões de euros aos Spurs, de acordo com o jornal “Record”. O médio ficará no clube inglês durante um ano e meio e, no caso de o Tottenham exercer a opção de compra, o bolo total do negócio pode render 54,5 milhões de euros à SAD dos encarnados. A cláusula que consta no contrato assinado entre as partes é de 50 milhões de euros.

De acordo com o diário desportivo, a oficialização da transferência está por horas. O internacional português rumou ontem a Londres, onde chegou ao final da manhã. Tal como previsto, Gedson Fernandes, de 21 anos, submeteu-se à habitual bateria de exames médicos e deve ser hoje apresentado pelo Tottenham de José Mourinho. O técnico português procurava um jogador para colmatar a ausência do lesionado Sissoko e a escolha recaiu no jovem benfiquista, que era também cobiçado por West Ham e Wolverhampton.

Bruno Lage confirmou a ausência de Gedson no treino de ontem, apesar de se ter recusado a comentar as razões da transferência para Inglaterra. Mourinho não diz muito mais. Na antevisão do encontro com o Middlesbrough, da Taça de Inglaterra, o técnico português abordou a possível transferência de Gedson mas não foi muito expansivo. "Estou à espera de notícias. Podem chegar, ou não. Não creio que o treinador e o presidente do Benfica, que são meus amigos, fiquem contentes se eu falar de jogadores do seu clube", referiu o português.