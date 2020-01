Mariano Díaz: a prenda cara que o Benfica quer

Mariano Díaz é avançado do Real Madrid, tem 26 anos e, apesar de ter nascido em Espanha, é dominicano. É um jogador desejado na Luz mas, ao que o jornal “Record” apurou, não será fácil para o Benfica concretizar o negócio.

Apesar de Luís Filipe Vieira e a equipa técnica do Benfica apreciarem as qualidades do jogador e de o presidente ter mesmo dado indicações no sentido de aprofundar as condições necessárias para o negócio, a verdade é que o ordenado de 4 milhões de euros líquidos por ano é, logo à partida, um entrave considerável.

Apesar de só muito recentemente se ter estreado pelos Merengues (Supertaça de Espanha), Díaz tem recusado todas as abordagens que tenham em vista a sua saída da capital espanhola.

A somar à barreira do salário, estão ainda os 21,5 milhões de euros que o Real Madrid pagou ao Lyon pela contratação do jogador, há pouco mais de seis meses.