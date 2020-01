Sporting sorri com a hipótese Andreas Pereira

Enquanto não se vislumbram avanços significativos na transferência do capitão leonino para o emblema inglês, vai-se falando dos contornos do negócio e das trocas que este pode envolver. Ontem registaram-se passos em frente nesse particular uma vez que, dos quatro nomes propostos pelos Red Devils para incluir no negócio, o acordo contempla ainda a cedência temporária de um ou dois futebolistas e há um que reúne consenso em Alvalade: o internacional brasileiro Andreas Pereira, de 24 anos.

Segundo o jornal “A Bola”, aquando da reunião que levou Frederico Varandas e Hugo Viana a Londres, onde conversaram com responsáveis dos Red Devils, o Manchester United mostrou-se desde logo disponível para incluir jogadores no acordo, uma medida que agradou aos leões. Dessa forma, para além de dinheiro fresco, poderiam ainda contar com reforços para a equipa principal.

No entanto, os nomes entretanto apresentados (o guarda-redes Joel Pereira, de 23 anos, o defesa Marcos Rojo, de 29, o médio ofensivo Andreas Pereira, de 24, e o avançado Angel Gomes, de 19) levaram o Sporting a pedir algum tempo para pensar. Dessas cartaz, as que mais entusiasmaram o leão foram o internacional brasileiro e o velho conhecido Marcos Rojo. O regresso do argentino, no entanto, já ficou praticamente fora de hipótese, graças ao salário elevado.

Neste momento, Andreas Pereira é a solução mais forte. O jogador brasileiro terá ainda uma palavra a dizer. A favor do Sporting está o facto de uma permanência em Old Trafford poder significar menos protagonismo, uma vez que estará provavelmente tapado por Bruno Fernandes.

O negócio deverá ficar esclarecido até ao fim de semana. Ou seja, Bruno Fernandes deverá defrontar o Benfica na sexta-feira, em Alvalade, como desejava o Sporting.