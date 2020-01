Tottenham quer Zé Luís mas vai ter de convencer a Liga inglesa

Zé Luís pode vir a juntar-se a Gedson Fernandes e ser reforço do Tottenham de Mourinho já nesta janela de transferências, por empréstimo do FC Porto. A informação foi avançada esta terça-feira, ao final da noite, pela SIC Notícias, e é hoje confirmada pelo jornal “Record” junto de fonte próxima ao processo.

Segundo o jornal desportivo, o ponta-de-lança é mesmo hipótese para reforçar o plantel dos Spurs. A intermediação do negócio entre FC Porto e Tottenham está a ser feita pela Gestifute de Jorge Mendes e, com a cedência temporária já alinhavada, as partes trabalham agora a forma de viabilizar a transação tendo em conta a exigente moldura regulamentar da Premier League.

O ponta-de-lança cabo-verdiano não tem passaporte português - nem qualquer outra nacionalidade europeia -, pelo que necessita da conhecida permissão especial de trabalho para que a mudança para o Tottenham venha efetivamente a ser desbloqueada. A expectativa geral é de que esta situação vai ser ultrapassada e Zé Luís poderá então rumar aos spurs por empréstimo até ao final da época, ficando os ingleses com a possibilidade de acionar uma opção de compra por um valor que permanece em segredo.

Um dos argumentos que podem ser utilizados para que Zé Luís obtenha permissão de trabalho está relacionado com a sua condição de internacional por Cabo Verde. No entanto, como 75.ª classificada do ranking da FIFA, a seleção de Cabo Verde não permite que o avançado seja considerado atleta de elite de uma seleção estrangeira. Para tal, a Premier League só considera seleções até ao 50.º posto do ranking FIFA.

Mesmo que os cabo-verdianos estivessem no 50.º lugar ou acima, Zé Luís teria de ter jogado 75 por cento dos compromissos da seleção nos últimos dois anos, o que não se verifica uma vez que o atleta voltou a representar o seu país somente esta temporada.

Como recurso, a pensar nos atletas oriundos de seleções que não cumprem os requisitos, a Premier League apresenta uma última hipótese de inscrição. Os clubes interessados podem apresentar recurso para o Painel de Exceções, que considerará tanto critérios objetivos como subjetivos. Se optar por esta via, o Tottenham terá de justificar as razões pelas quais o jogador não cumpre determinados critérios ou então convencer o Painel de Exceções de que os cumprirá no futuro.