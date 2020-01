Afinal Bruno Fernandes pode já não jogar o dérbi

Todos sabemos que Bruno Fernandes tem as malas feitas para Inglaterra, faltando apenas fechá-las e seguir para o aeroporto. No entanto, a algumas horas do jogo grande entre Sporting e Benfica, o impasse torna-se enervante. De acordo com o jornal “A Bola”, o capitão dos Leões está, nesta altura, em risco para o dérbi com o Benfica.

Depois de terem desacelerado ontem à tarde, depois da noite cair as negociações com o Manchester United ganharam um novo fôlego e, se houver acordo ao longo do dia de hoje, os novos patrões do jogador vão querer o médio de 25 anos de imediato e não o deixarão jogar o encontro desta noite.

Entretanto a hipótese de envolver jogadores no negócio foi posta de parte. Segundo o diário desportivo português, os jogadores sugeridos pelo Manchester United – Joel Pereira, Marcos Rojo, Andreas Pereira, Angel Gomes e Chong – não eram do agrado dos Leões ou o clube de Alvalade não agradava aos atletas.

Desta forma, os Red Devils estudam agora a forma de chegar aos 70 milhões sem pagar tudo de uma vez. Certo é que Bruno Fernandes é desejado de imediato. A administração do Sporting, no entanto, continua plenamente convicta de que o negócio só será fechado depois do dérbi e que o capitão dará o seu contributo.