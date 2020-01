Andebol nacional com Olimpíadas ao fundo do túnel

O sonho do lateral Gilberto Duarte, que tinha dito que, enquanto adepto, gostaria de ver Portugal nuns Jogos Olímpicos, pode estar mais perto de se concretizar. A partir do momento em que Portugal se apurou para o “Main Round 2”, as coisas começaram a ganhar contornos sérios de realidade. A seleção nacional defronta hoje a Suécia na primeira jornada da 2ª fase.

O ponta esquerda do Tremblay, Pedro Portela, melhor marcador da seleção, concorda com o companheiro de equipa mas coloca uma pitada de pragmatismo: "Estar nos Jogos Olímpicos é o sonho para qualquer atleta, mas ninguém está a pensar neste momento nos Jogos Olímpicos. Estamos apenas focados no Europeu e depois logo se vê o que o futuro nos pode trazer."

O jornal “Record” viu as possibilidades em aberto. De facto, se Portugal vencer o Europeu – bastaria ser finalista se a Dinamarca (campeã mundial) estivesse em prova e ganhasse o ouro –, terá entrada direta em Tóquio, havendo ainda mais duas vagas, através do Europeu, para os torneios de qualificação para os Jogos Olímpicos.

"Contando que nos três torneios de qualificação olímpica já estão as equipas da Noruega, Espanha, França, Croácia, Alemanha e Suécia, devido a lugares no Mundial entre o 2º e o 8º, este Europeu vai repescar duas equipas que poderão até ficar em lugares secundários", explicou Pedro Sequeira, vice-presidente da federação portuguesa.

Mesmo que Portugal fique no Europeu atrás das equipas anteriormente citadas, pode vir a ser repescado para a possibilidade de lutar pela presença nas Olimpíadas de Tóquio, sendo que a primeira equipa com prioridade na repescagem é a Hungria, por via da sua classificação no Mundial.