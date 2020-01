Sporar muito perto do Sporting

O diretor desportivo do Sporting, Hugo Viana, regressou ontem, quinta-feira, a Lisboa, depois ter estado em Viena a negociar a contratação de Andraz Sporar e, de acordo com o jornal “Record”, tudo indica que o avançado será reforço verde e branco. O diário desportivo apurou que faltam apenas as garantias bancárias para que a transferência possa ser oficializada, conforme exigência do Slovan.

O negócio deve custar sete milhões de euros aos Leões, mais um milhão por objetivos individuais (respeitante ao número de jogos) e coletivos (apuramento para a Liga dos Campeões). Além disso, o Slovan assegurou uma cláusula que lhe permitirá um encaixe de 10% em mais-valias numa futura transferência do ponta-de-lança. Os Leões não irão além desta oferta, apesar das tentativas do Slovan nas últimas horas.

O internacional eslovaco de 25 anos já chegou a acordo com a SAD e irá assinar por quatro temporadas e meia, até 2024. O vencimento previsto será de aproximadamente 1,2 milhões de euros anuais.

Sporar chegará a Alvalade para suprimir a falta de avançados no plantel às ordens de Silas. Neste momento, é o melhor marcador da liga eslovaca, com 12 golos em 11 partidas. Na Liga Europa, é o segundo melhor artilheiro, com os mesmos 5 golos que Bruno Fernandes. O avançado não poderá jogar pelo Sporting nesta competição este ano pois já disputou a fase de grupos pelo Slovan.