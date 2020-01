Lateral do Gil Vicente agredido após jogo com o Paços de Ferreira

O defesa direito do Gil Vicente, Fernando Fonseca, foi ontem agredido à saída do Estádio Capitão do Móvel, depois do empate sem golos diante do clube da casa. De acordo com o jornal “Record", o jogador de 22 anos, envolveu-se numa confusão enquanto se dirigia a um familiar que assistiu ao encontro.

Quando deixava as instalações do Paços de Ferreira, antes de entrar no autocarro do Gil Vicente, Fernando Fonseca foi abordado por um grupo de adeptos do clube da casa. O defesa-direito ficou sem o chapéu e, de acordo com os relatos, foi agredido com um estalo. Fernando Fonseca fez queixa às forças da autoridade e dois adeptos acabaram por ser identificados.

Ao início da noite de ontem, o lateral direito recorreu às redes sociais para comentar o jogo, sem que em momento algum tenha feito referência ao episódio de violência. "Ponto muito importante para fechar a primeira volta. Agora é focar no que aí vem, ainda falta muito mas com este grupo estaremos muito mais próximos do êxito. Agradecer aos nossos adeptos pelo grande apoio", escreveu.