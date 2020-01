“Simeone não hesita em tirar quem custou 126 milhões”

O jogador mais caro do plantel do Atlético não se livra do escrutínio exigente do público e dos média espanhóis. O Atlético Madrid pagou ao Benfica 126 milhões de euros no último verão pela transferência de João Félix. Mas à volta do clube, começam a questionar-se sobre o futuro do craque português, que não marca há quase quatro meses.

As qualidades de João Félix são inegáveis, no entanto, esta segunda-feira, no rescaldo da derrota do Atlético frente ao Eibar (2-0), o jornal “Marca” faz questão de lembrar que, dos 22 jogos em que alinhou com a camisola do Atlético Madrid, o internacional português de 20 anos foi substituído em 16.



"Simeone não hesita em tirar de campo o jogador mais caro. Ter custado 126 milhões de euros ou ter todos os holofotes apontados a si, em termos de possíveis conquistas de prémios individuais, não salvam João Félix de ser uma das habituais substituições do treinador", refere o jornal espanhol, que enumera ainda os jogos importantes em que o português foi titular mas não acabou o jogo em campo e dos quais o Atlético Madrid não conseguiu sair vitorioso. Mesmo que três deles tenham sido contra os gigantes Real Madrid e Barcelona.



"Pode estar a falhar alguma coisa quando num momento de exigência máxima o treinador não conta com um jogador de 126 milhões de euros", refere o jornal “Marca”.



De qualquer forma, e sem sabermos se o discurso para dentro é o mesmo que para fora, Simeone continua a tecer grandes elogios ao trabalho e às exibições do Golden Boy português.