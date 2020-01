Imprensa inglesa destaca frase de adjunto do Sporting: “Não me parece que o Bruno esteja a pensar sair”

O treinador-adjunto do Sporting, Emanuel Ferro, confessou acreditar que Bruno Fernandes ainda vai jogar pelos Leões no próximo mês. O “Daily Mail” refere que “o Manchester United luta pela contratação do médio”. Os dois clubes têm andado “às turras” por causa dos números, com o Sporting a exigir um mínimo de 55,3 milhões de libras, enquanto o United não quer ir além dos 42 milhões.

O comentário de Ferro, longe de deitar água na fogueira, traz ainda mais dúvidas sobre a ida do internacional português de 25 anos para Old Trafford antes do fecho da janela de transferências.

O jornal inglês cita as declarações de Emanuel Ferro ao jornal “A Bola”. “Fala-se muito de ele se ir embora. Acredito que as pessoas que estão de fora sintam mais isso do que nós. Nós não o sentimos. Não sentimos que o Bruno esteja a pensar ir-se embora. Ele é competitivo e envolvido.”

As declarações de ferro surgem apesar das notícias mais recentes que indicam que o Manchester United e o Sporting estão agora preparados para um “encontro ao meio” e acordaram números na casa dos 46,9 milhões de libras mais bónus.