Nélson Oliveira pode juntar-se à armada lusa do Wolverhampton

Assinou pelo AEK de Atenas há alguns meses, mas Nélson Oliveira pode brevemente estar de regresso a Inglaterra para representar o Wolverhampton. Segundo o “Express&Star”, os dirigentes do clube inglês já iniciaram as negociações com os homólogos gregos para saber como podem contratar o avançado português de 28 anos.

Nélson Oliveria é representado por Jorge Mendes e surge na lista de opções de Nuno Espírito Santo após a saída de Patrick Cutrone para a Fiorentina por empréstimo, o que deixou o treinador português limitado em termos de opções para o ataque.

O facto de contar já com vários anos de experiência no futebol inglês joga a favor do atleta formado no Benfica. Em Inglaterra, Nélson Oliveira representou Nottingham Forest, Norwich e Reading. O negócio poderá render cerca de sete milhões de euros ao AEK.

