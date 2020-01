Benfica deixa cair Bruno Guimarães

O jornal “Record” garante que o Benfica desistiu de Bruno Guimarães. Depois de ter visto recusada pelo Athletico Paranaense a primeira e única proposta pelo médio, Luís Filipe Vieira não subiu a parada. De acordo com o diário desportivo, não vai haver mais propostas para a compra do jogador.

Assim sendo, os empresários do jogador, Alexis Malavolta e Giuliano Bertolucci, antigo agente de Luisão, aceleraram imediatamente os outros cenários em cima da mesa. Bruno Guimarães está, neste momento, mais perto de partir para França, mais concretamente para Lyon.

A proposta que o Benfica fez ao referido clube brasileiro foi de 20 milhões de euros por 100 por cento dos direitos económicos do jogador, com o pagamento faseado em quatro anos. A direção do Athletico Paranaense reuniu-se e enviou para a Luz uma contraproposta aceitando os mesmos 20 milhões de euros, mas por 80 por cento dos direitos económicos, ou seja, reservando para si uma parte significativa do passe do internacional sub-23 pelo Brasil. Segundo o “Record”, Luís Filipe Vieira nunca ponderou partilhar os direitos económicos do médio, admitindo apenas deixar ao clube brasileiro uma mais-valia em futura venda. E nem isso ficou estipulado na proposta enviada.