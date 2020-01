Guardiola: “Ederson é o nosso melhor batedor de penaltis”

Já nos tempos do Benfica, Ederson era reconhecido como um guarda-redes excecionalmente competente a jogar com os pés. Agora, no Manchester City, o brasileiro não perdeu as essas qualidades e aproximou-as mesmo das balizas adversárias, de acordo com a opinião do seu treinador.

“Ederson é o melhor. Ele não tem sangue nas veias, está sempre tão calmo. Ele pode bater os penaltis”, referiu Pep Guardiola.

No jogo de ontem, terça-feira, apesar da vitória do Manchester City frente ao Sheffield United, Gabriel Jesus desperdiçou uma grande penalidade. O assunto foi abordado na conferência de imprensa após o jogo, com Pep Guardiola a escolher o guarda-redes Ederson como o melhor batedor da equipa.