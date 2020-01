Juventus quer Alex Telles

Com o FC Porto a ver-se na obrigação de vender jogadores por causa do Fair Play financeiro da UEFA, a Juventus espreita uma oportunidade de negócio junto dos Dragões. O clube onde atua Cristiano Ronaldo quer vir buscar Alex Telles e levá-lo para Turim.

O jornal “Marca” chega a referir os valores que poderiam estar envolvidos no negócio. De acordo com o diário espanhol, o emblema campeão italiano prepara 25 milhões pelo lateral brasileiro.

Para além da questão do Fair Play financeiro, que o FC Porto tem de ter em conta, Telles termina contrato com os azuis e brancos no final da próxima temporada. Neste momento, a sua cláusula de rescisão de 40 milhões de euros.