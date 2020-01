Silas está seguro: sim ou não?

Os resultados desportivos (acima de tudo as derrotas com o FC Porto, o Benfica e o SC Braga) deixaram a equipa leonina de rastos e a administração a ver lenços brancos. No entanto, diz o jornal “A Bola”, o lugar do treinador Jorge Silas não está em risco, desconhecendo-se no entanto o futuro do técnico na próxima temporada. Permanece neste momento uma incógnita se a opção por mais uma época será acionada ou não pelo emblema de Alvalade.

Serão os resultados até ao fim da época, a ditar o que vai acontecer e tudo dependerá também do futuro da atual administração, que tem sido alvo visível da forte contestação por parte dos adeptos e, acima de tudo, das claques que andam de costas voltadas para Varandas e associados.

A opção que existe no contrato de Jorge Silas é válida para ambas as partes e o treinador, ignorando o futuro, já prepara questões relativas à próxima temporada, nomeadamente a avaliação dos jovens que deverão ter oportunidade na equipa principal.

Por outro lado, o jornal “O Jogo”, traça um futuro completamente diferente para o técnico leonino. Segundo este jornal, Silas irá sair no final da época, porque a acumulação de maus resultados deixou-o fragilizado perante adeptos e direção.