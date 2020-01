É desta que Bruno Fernandes vai embora?

As negociações entre o Sporting e o Manchester United por Bruno Fernandes ameaçam tornar-se a novela mais longa da história do futebol português. No entanto, de acordo com o jornal “Record”, as conversações estão de regresso e, nesse caso, terão de ser concluídas até sexta-feira, dia 31.

Ontem, frente ao Marítimo, o jogador esteve alguns furos abaixo do habitual. Mostrou sinais evidentes de ansiedade, não tanto com a bola nos pés mas na forma como contestou as decisões de Rui Costa. O maiato acabou por ver o cartão amarelo numa entrada desnecessária sobre um defesa do Marítimo.

De acordo com o jornal “Record”, as negociações entre Leões e Red Devils deverão ser reatadas durante as próximas horas, partindo da proposta que Jorge Mendes entregou em Alvalade e que prevê um encaixe imediato de aproximadamente 50 milhões de euros. Refira-se que esse valor, mesmo com o bónus por objetivos, fica muito aquém da fasquia inicial estabelecida por Frederico Varandas e que, como é do conhecimento público, aponta para os 70 milhões.

Faltam menos de 96 horas para o encerramento do mercado, o que poderá apressar as conversas entre Sporting e Manchester United. É do interesse dos dois clubes fechar rapidamente o negócio. Os Leões necessitam de um encaixe financeiro, mas os Red Devils também precisam de reforçar a equipa com urgência.