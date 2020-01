Gary Lineker: “Já não se pode pontapear pessoas. Imagina o Messi nos anos 80. Davam cabo dele, como ao Maradona”

Como jogador, Gary Lineker era a imagem do jogador calmo, que nunca foi expulso. Penduradas as botas, chegou a ter um bar no Algarve, na “anglandia” da Oura, mas foi como comentador e apresentador televisivo que reencontrou o sucesso. Numa longa entrevista ao jornal “The Guardian”, o antigo craque reflete sobre o VAR, o Brexit e outros assuntos, enquanto serve uma canjinha aos jornalistas.

O Brexit

“Tenho dificuldade em compreender. Mas está feito e, portanto, temos de seguir em frente. Já não escrevo no Twitter sobre isso.”

“A minha desilusão não é sequer com o desenlace. Acho que o referendo foi justo e aceitei-o, mesmo que defendesse a permanência. Foi mais quando me apercebi das mentiras (os 350 milhões de libras que os apoiantes do Brexit disseram que o Reino Unido pagava todas as semanas à UE) ou outras coisas sobre a soberania.”

Jürgen Klopp e Pep Guardiola

“Estamos a ver futebol sem precedentes por várias razões mas, obviamente, existe a influência de Pep e de Klopp. São contrastantes mas são ambos fantásticos. Estão certamente no top 5 de treinadores, talvez no top 2 do futebol mundial. (…) Adoro os dois mas talvez Klopp crie mais empatia. Acho que já vimos o lado negro do Pep.”

Jogar bilhar na cozinha de Alexander-Arnold (jogador do Liverpool)

“Foi como se a vida dele dependesse disso. Podia rever-me nele. O lado competitivo. Mas ele é tão maluco… (O jogo de bilhar) ensinou-me muito sobre a sua atitude.”

A decadência do Manchester United

“As pessoas dizem: ‘O que aconteceu ao Man. United?’ Mas o futebol é cíclico e seria sempre muito difícil para o United depois de Alex Ferguson. É o mesmo no Arsenal. Quando perdes uma personalidade vital, que foi tão dominante no clube, pode demorar uma década a endireitar o clube. Os adeptos não são pacientes. (…) Por vezes é bom sofrer para saborear os melhores momentos.”

Os relvados

“É a coisa que mais invejo nesta altura. Os relvados hoje são como mesas de bilhar. Quando eu jogava, depois de agosto começava a danificar-se. Depois ficava pesado e gelado. Depois secava e a bola saltava. Os relvados eram mais desafiantes do que os oponentes, por vezes. Agora é ‘boom-boom-boom’. O futebol é muito melhor.”

Pontapear pessoas

“Já não se pode pontapear pessoas. Imagina o Messi nos anos 80. Davam cabo dele, como ao Maradona. Uma das coisas que adoro no Messi é que ele nunca se faz à falta e tentar ficar sempre de pé. Mas se ele jogasse nos anos 80, seria mais difícil. (…) Apesar de continuar a haver um lado negro no futebol, está melhor do que nunca.”

O VAR

“Teria sempre problemas. Mas eles estão presos à lei. E a lei do fora de jogo aborrece-me mesmo. Fui ao IFAB [International Football Association Board] há umas semanas. Foram muito afáveis e queriam saber as minhas opiniões. (…) Eu disse-lhes o que penso que o VAR deveria ser. O árbitro precisa de um companheiro com vários monitores. Ele deixa andar até que diz: ‘Pá, fizeste asneira. Tens de mudar isso ou vais ser um idiota total’. Isso para as mãos na bola ao estilo Thierry Henry ou Maradona. É para isso que precisas do VAR.”

30 anos depois do Itália 90

“Olho para trás com uma mistura de alegria, porque tínhamos uma equipa muito boa e um sentimento de que não fizemos justiça a nós próprios. Nem sempre jogámos bem.”

“Itália 90 foi um momento de viragem para o futebol inglês. Foi depois das tragédias de Hillsborough e Heysel, depois do horrível hooliganismo dos nos 80, já não era um desporto para as classes trabalhadoras. Era o desporto nacional de todos. As mulheres e a classe média ganharam interesse. A reação depois de 1986 foi fantástica mas 1990 – meu Deus!”

60 anos de idade

“Sim… Mas é só um número. Ainda estou em boa forma. Os 70 é que me preocupam. Adoraria ter mais dez anos deste trabalho e de diversão.”