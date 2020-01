O futuro do Sporting segundo Silas

Na vitória sobre o Marítimo por 1-0, os jovens Jovane Cabral e Gonzalo Plata saltaram do banco para ajudar o Sporting. No fim do jogo, Silas teceu rasgados elogios a estas promessas do clube e apontou mais alguns nomes para o futuro dos Leões.

"Jovane e Plata são dois jovens em quem acreditamos muito e que estão ansiosos por mostrar que podem ser soluções. O futuro do Sporting está no Jovane, Plata, Camacho, Max... Jogadores que têm de começar a ter minutos e outros que não estão. Têm muita ambição e vontade de jogar no Sporting. Precisamos de jogadores com irreverência e com vontade de vingar. É um fator importante. Fico muito contente por eles", referiu Silas.

O Sporting continua à espera da saída de Bruno Fernandes. Enquanto isso não acontece, Silas vai pensando nos objetivos para esta época.

"Estamos em terceiro mas faltam imensos jogos e o Famalicão é a grande surpresa da liga, com um futebol atrativo e objetivo. Não acredito que o Famalicão se deixe ficar por aqui e depois ainda vêm Sp. Braga, Rio Ave, V. Guimarães. Temos de fugir a estas equipas e depois tentar apanhar o FC Porto. Se conseguirmos apanhar o FC Porto logo tentamos o Benfica. Mas neste momento é olhar para o FC Porto e não esquecer as equipas que vêm atrás. E ainda temos a Liga Europa."