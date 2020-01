Sérgio Conceição sai no final da época?

Sérgio Conceição foi contundente após a derrota do FC Porto na final da Taça da Liga frente ao SC Braga. Ao expor fraturas internas no clube, o técnico terá irritado a SAD liderada por Pinto da Costa. Segundo o jornal “A Bola”, isso terá tornado praticamente inevitável a sua saída no final desta época.

O FC Porto regressa esta noite aos jogos, após ter perdido a Taça da Liga para o Sporting de Braga de Rúben Amorim. O jornal “A Bola” refere o desgaste na relação entre treinador e jogadores, mas também a tensão entre Sérgio Conceição e a administração da SAD. As declarações do técnico foram consideradas inusitadas, imprudentes e inoportunas. Os dirigentes dos Dragões sentiram-se defraudados pela forma como Conceição furou uma muralha erguida ao longo de muitos anos por Pinto da Costa: o que se passa no Dragão fica no Dragão.

Sérgio Conceição iniciou a época com poderes reforçados. Foi ele quem escolheu quem devia sair e os reforços que deviam ser comprados. Foi ele também quem convenceu a SAD portista a não insistir nas renovações de Herrera, Brahimi ou Maxi Pereira. Conceição gere todo o futebol profissional do clube, incluindo a equipa B e os juniores. Foi também ele que trouxe de volta Rui Cerqueira para o cargo de assessor.

No final do jogo de Braga, Pinto da Costa ainda segurava Sérgio Conceição, garantindo que o lugar do treinador não estava em causa. No entanto, como tantas vezes foi visto em Portugal, isso não significa que o inverso não aconteça.