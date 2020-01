Corpo de Kobe Bryant identificado por impressões digitais

Foi através das impressões digitais que se confirmou a identidade de Bryant, de 41 anos, bem como de John Altobelli, Sarah Chester, e do piloto de 50 anos, Ara Zobayan. Apesar de ainda não terem sido formalmente identificadas as outras cinco vítimas, familiares e amigos já reconheceram a filha de 13 anos de Kobe Bryant, bem como outra rapariga da mesma idade e os outros passageiros, convidados do ex-basquetebolista.

De acordo com as autoridades locais, determinar a causa do acidente vai levar meses. O helicóptero baixou subitamente um minuto antes do embate. Estava a viajar a mais de 2.000 pés por minuto quando se despenhou. “Por isso sabemos que foi um impacto muito forte, mas aparentemente o helicóptero estava inteiro quando embateu no solo,” disse à “Sports Illustrated” Jennifer Homendy, da autoridade norte-americana de segurança nos transportes.

Parece ser ainda cedo para determinar se o piloto tinha o aparelho sob controlo quando iniciou a descida súbita, de acordo com Homendy. Sabe-se também que o piloto conhecia bem a zona de Los Angeles. Zobayan tinha passado milhares de horas a transportar passageiros numa das zonas de maior tráfego aéreo dos EUA. Amigos e colegas descreveram-nos como competente, calmo e contido. A decisão de voar com fraca visibilidade tem sido questionada por peritos e por outros pilotos.

Randy Waldman, também piloto de helicópteros, explicou: “Uma celebridade com dinheiro que pode pagar um helicóptero para se deslocar, fá-lo porque o aparelho pode ir de A para B sem problemas. Para alguém que voa profissionalmente há uma pressão inerente para fazer o trabalho porque se disserem que não podem porque não há visibilidade, isso significa perder o emprego”.