Red Devils debaixo de fogo: adeptos do Man. United atacaram a casa do vice-presidente do clube

De acordo com o diário inglês “The Sun”, os cerca de 20 adeptos do Manchester United que atacaram, ontem à noite, a mansão de dois milhões de libras de Ed Woodward, vice-presidente dos Red Devils, pertencem ao conhecido grupo de hooligans “Homens de Negro”, já referido também em Portugal em situações relacionadas com o Sporting.~

O gangue juntou-se à porta da casa e chegou a tocar à campainha. O jornal inglês crê que Woodward, a mulher e as gémeas de seis anos não estariam em casa na altura do incidente. Como ninguém respondeu, os vândalos pintaram a campainha com tinta vermelha e atiraram uma bomba de fumo da mesma cor para o jardim, antes de enviarem um engenho incendiário na direção da casa.

Um dos responsáveis pelo ataque disse ao “The Sun”: “Woodward tem sido um desastre como diretor e tem de deixar o clube. Muitas pessoas o têm dito mas ele não parece ouvir. Talvez porque ganha quatro milhões de libras por ano. Por isso decidimos fazer-lhe uma visita e dizer-lho na cara. Não conseguimos falar com ele mas esperamos que ele perceba a mensagem porque nós não vamos embora e não vamos ficar sem fazer nada quando o nosso clube está a ser arruinado.”

A polícia do condado de Cheshire, onde se situa a casa, garante que está à procura dos responsáveis. Já o clube afirmou que “não há desculpas” para a violência e prometeu que irá banir os vândalos de voltarem a entrar em Old Trafford. “Sabemos que o mundo do futebol estará unido à nossa volta enquanto trabalhamos com a polícia para identificar os autores deste ataque.”

O antigo internacional inglês, Gary Lineker, escreveu nas redes sociais: “O homem tem duas crianças, pelo amor de Deus”.

Não é a primeira vez que fãs enraivecidos do Manchester United atacam as casas dos alvos da sua fúria. Em outubro de 2010, um grupo de 30 fãs apareceu à porta da casa de Wayne Rooney, também no condado de Cheshire, depois de ele ter dito que queria deixar Old Trafford. Os adeptos tocaram à campainha e exigiram que ele viesse ao portão, ameaçando-o se ele assinasse pelos rivais do City. Mais tarde, Rooney assinou um novo contrato e ficou no clube até 2017, quando assinou pelo Everton.