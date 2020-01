Bruno Lage convenceu Florentino a ficar

Florentino Luís vai continuar no Benfica. A SAD encarnada recusou a oferta que o AC Milan fez pelo empréstimo do médio. De acordo com o “Record”, para essa decisão terá sido fundamental a palavra de Bruno Lage, que garantiu ao jogador que conta com ele.

Os italianos queriam Florentino por um ano e meio. No entanto, ao que o diário desportivo apurou, os números apresentados ao Benfica não foram exatamente os mesmos que vieram a público em Itália: 4,5 milhões de euros pela cedência temporária e opção de compra de 50 milhões, oferta muito idêntica à que levou Gedson para o Tottenham.

O Benfica recusou também outras ofertas de clubes italianos, dando um sinal do valor que Florentino tem no plantel atual, à semelhança de Jota, ainda que o médio tenha perdido a titularidade. De acordo com o “Record”, o técnico conversou com Florentino, fazendo-lhe ver que conta com ele para o que falta da temporada. Para a posição 6, além de Florentino, Lage tem Weigl, Samaris e também Gabriel.