Com ou sem AG destitutiva, Rogério Alves quer ouvir os sócios do Sporting

Com a venda de Bruno Fernandes e o aproximar do fecho do mercado, Rogério Alves e a Mesa da Assembleia Geral conjugaram interesses com Frederico Varandas e a sua direção para garantir a tranquilidade necessária ao clube. Segundo o jornal “Record”, tanto o presidente da MAG como o líder leonino vão tomar posição sobre o pedido de assembleia geral de destituição logo após o fecho da janela de transferências. Rogério Alves será o último a falar.

Neste momento, para além de dúvidas de natureza jurídica que podem invalidar o requerimento, a existência de uma assembleia com o objetivo de destituir está longe de gerar consenso no seio da própria MAG. Desde logo, isso poderia provocar a queda em bloco dos órgãos sociais, sem que houvesse uma solução para o dia seguinte.

Por outro lado, sem a certeza à partida de que os sócios votariam em maioria pela destituição de Varandas, se o atual presidente vencesse, quase tudo ficaria igual, em termos institucionais. De acordo com o “Record”, por ter noção destas possibilidades, a Mesa da AG quer dar a palavra aos sócios, havendo ou não AG de destituição. Ou seja, mesmo que não seja esse o caminho, Rogério Alves fará questão de (re)abrir um amplo diálogo interno, reunindo com os grupos previstos nos estatutos ou, no limite, convocando uma AG em moldes distintos. O objetivo é tentar encontrar soluções para pacificar o clube e devolver a esperança aos adeptos.